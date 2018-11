Albstadt Konzert im Advent

Der Kinderchor, der JuCho und der Kirchenchor der evangelischen Kirchengemeinde Tailfingen haben unter der Gesamtleitung von Kantorin Dorothee Wohlfarth ein interessantes und vielseitiges Programm vorbereitet. Musikalisch begleitet werden die Chöre von Gayle Meintel an Oboe und Englischhorn, Karolin Beck an der Klarinette, Michael Wonnerth an der Klarinette und Bernd Koch an Orgel und Piano. Die Liturgie übernimmt Pfarrer Christoph Fischer. Der Eintritt ist frei, Spenden für die Kirchenmusik werden erbeten.