Albstadt-Ebingen. Selbstgebackenes Brot verkaufen die Konfirmanden der Martins- und Thomaskirche am Samstag, 29. September, auf dem Wochenmarkt in der Nähe des Spitalhofs. Damit nimmt die Gruppe an der bundesweiten Aktion "5000 Brote – Konfis backen Brot für die Welt" teil und unterstützt mit dem Erlös drei Kinder- und Jugendbildungsprojekte in El Salvador, Indien und Äthiopien.