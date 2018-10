Mit bunten, prall gefüllten und schön beklebten Schultüten und guter Laune im Gepäck sind die Erstklässler an der Eyachquellschule in Pfeffingen, einer Außenstelle der Langenwandschule Tailfingen, in ihr Schülerleben gestartet. Das Bild zeigt die Kombinationsklasse 1/2c mit ihrer Klassenlehrerin Ingrid Laufer bei schönstem Herbstwetter am ersten Schultag. Foto: Künzel