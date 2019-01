Albstadt Könige der guten Stimmen

Albstadt-Pfeffingen. Die sechsköpfige Vokalgruppe "Vocalissimo" aus Winterlingen, Straßberg, Stetten a.k.M. und Truchtelfingen ist in Albstadt durchaus bekannt. Ein Hörgenuss besonderer Güte war der Lohn für die Besucher, die trotz heftigen Schneefalls in die Kirche St. Nikolaus gekommen sind.

So gar nicht barock kam gleich zu Beginn Händels "Freue dich Welt, dein König naht!" daher. "Rockin’ Around The Christmas Tree" erinnerte in der Interpretation von Vocalissimo an das weltberühmte Quartett "Manhattan Transfer", treffend die darin enthaltene Textzeile "You will get a sentimental feeling when you hear voices singing" – "Du wirst ein sentimentales Gefühl bekommen, wenn Du die Stimmen singen hörst".

Geborgenheit in Gottes Hand vermittelten die Lieder "Von guten Mächten" und "Näher mein Gott zu dir!" Große Freude hatten Sänger und Gemeinde an den Spirituals "Amen" und "This Little Light Of Mine", bevor das Ensemble fanfarengleich "Singet froh, wir haben Grund zum Danken" schmetterte.