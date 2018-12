Albstadt Klein und richtig fein

Albstadt-Onstmettingen. Heimelig ging es zu im Haus Raichberg, wo die Onstmettinger Vereine zu ihrem "Weihnachtsmärktle" eingeladen hatten. Um die Verbundenheit zu der Senioreneinrichtung zu zeigen, haben sie auch diesmal keine Mühen gescheut und sogar den Nikolaus bestellt.

Im Kostüm steckte Heldemar Paul, der zusammen mit Ortsvorsteher Siegfried Schott den kleinen, aber feinen Markt eröffnete und 900 Euro an Spenden für die Kinderkrebsklinik Tübingen mitnehmen durfte. Auf der Straße und um das Haus herum hatten sich zur Musik des Musikvereins Onstmettingen mehrere Vereine, Kindergartenkinder und Schillerschüler platziert und boten den Besuchern leckeren Glühwein, Waffeln und selbst Gebasteltes aus Papier und Holz an. Im Dachgeschoss des Seniorenheims boten Hobbykünstler Kunsthandwerk zum Kauf an – egal ob Christbaumschmuck aus Zinn, Filz und Holz oder gestrickte und gehäkelte Mützen, Socken und Pullover: Alles fand reißenden Absatz. Mittendrin stand Anette Ganter mit ihren "AlbstadtLiebe"-Souvenirs und hatte eine Neuheit im Angebot: Wacholder-Gin aus Albstadt, den die Kunden sogar vor Ort probieren durften.

Auch für die Bewohner des Seniorenheims war es wieder eine Freude – für viele ist es nicht mehr möglich, in die Stadt, nach Ebingen oder Balingen auf den Weihnachtsmarkt zu gehen, und um so mehr genossen sie den Trubel im Haus, die vielen Besucher und die gemeinsame Zeit bei Kaffee und Kuchen im Raichberg-Stüble. So erlebten sie das vorweihnachtliche Geschehen mit, ohne das Haus verlassen zu müssen – und freuen sich schon jetzt auf das nächste Onstmettinger Weihnachtsmärktle.