Albstadt Kleidertausch und Kaffeeklatsch

Das Team des Maschenmuseums hat eine Alternative zum bloßen Wegwerfen entwickelt: den Kleidertausch.

Am Kleidertauschtag am Samstag, 15. September, 11 bis 17 Uhr, kann dann in entspannter Atmosphäre begutachtet, anprobiert, beraten und getauscht werden. Die Vorteile liegen auf der Hand: Ungenützte Ressourcen kommen zurück in den Kreislauf, denn die Wiederverwendung gut erhaltener Kleidungsstücke ist nachhaltig und macht Freude.

Kleidungsstücke können noch am Mittwoch, 12. September, von 14 bis 17 Uhr im Maschenmuseum abgegeben werden. Jede oder jeder sollte dabei möglichst nicht mehr als 20 frisch gewaschene und modische Kleidungsstücke abgeben und erhält für jedes Teil einen Wertknopf, mit dem er am Kleidertauschtag am Samstag, 15. September, sein Glück bei der Suche nach neuen "Lieblingsstücken" versuchen kann. Damit der Tausch "fair" zugeht, sollte die Kleidung vor allem für den Eigenbedarf mitgenommen werden (Wiederverkäufer sind nicht erwünscht). Abgegebene Kleidungsstücke, die nach der Tauschaktion keinen neuen Besitzer gefunden haben, gehen ins KaufWaschCafé in Ebingen.