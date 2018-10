Klassenlehrerin Anika Hauner leitet die 1c an der Kirchgrabenschule, die mit 16 ABC-Schützen in ihr erstes Schuljahr aufgebrochen ist. In der Grundschule in der Ebinger Stadtmitte stellten sich die Erstklässler zum Erinnerungsfoto vor die bunt bemalte Wand. Foto: Studio Lengerer