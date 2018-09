Albstadt Klaiber ab sofort auch in Berlin

Nun ist die Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Klaiber auch in der Bundeshauptstadt mit einer Niederlassung vertreten: Im Herzen Berlins am Kurfürstendamm, in unmittelbarer Nachbarschaft zur Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Mit dieser Niederlassung entspreche Klaiber dem Wunsch vieler Geschäftspartner und Mandanten nach einer Präsenz an dem für die Globalisierung wichtigen Berlin, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Das Büro in Berlin mit seinem Niederlassungsleiter, Steuerberater Arnd Barkhausen, nimmt sich zunächst der Beratung internationaler Tätigkeiten, M&A Transaktionen, komplexer Sachverhalte in den Bereichen Steuern und Betriebswirtschaft sowie der laufenden Betreuung der in Berlin und dem Umland ansässigen Unternehmen und Personen als Schwerpunkt an.

Neben der unmittelbaren Präsenz an den Standorten Albstadt, Balingen und Berlin verfügt die Klaiber GmbH über ein weitreichendes globales Netzwerk, um nah an ihren Klienten zu sein.