Albstadt Kirchengarten wird Sommer-Lounge

Albstadt-Ebingen. Bei der dritten Auflage des "Sommers im Kirchengarten" meinte es das Wetter endlich einmal gut mit den Veranstaltern. "So schön wie heute war es noch nie", freute sich Pfarrer Walter Schwaiger. Vorsichtshalber waren Tische und Salatbar trotzdem im Inneren der Kirche aufgebaut und der Grill unter dem Dach zu finden. Das Saxofon-Ensemble des Städtischen Orchesters spielte jedoch zunächst im Garten sommerliche Melodien. Mit Tango, Jazz und Klassischem unterhielt das Quartett die rund 70 Gäste nach dem Sektempfang.

Die Mitglieder des Fördervereins der Kirche hatten eine große Auswahl an Speisen und Getränken organisiert. "Wir wollen zeigen, dass die Kirche nicht nur sonntagmorgens lebt", so Pfarrer Schwaiger. Thorsten Rach, der Vorsitzende des Fördervereins, erklärte, dass die Erlöse in den Spendenweg "Alles unter einem Dach" fließen sollen, dessen Summe in zehn Jahren der Kirche zugute komme. Das Ziel des Abends sei auf jeden Fall "gemeinsames Essen und ins Gespräch kommen". Laut Hermann Haag und seiner Ehefrau ist dieses Konzept gelungen: "Hier trifft man viele Leute, mit denen man plaudern kann." Auch der Erhalt der Kirche sei ein wichtiger Faktor gewesen, warum sie zum "Sommer im Kirchengarten" kamen.

"Das Fest ist immer sehr schön", meinte Luitgard Lederer, die vor allem die Musik schätzte.