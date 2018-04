Albstadt Kirche hat Geschmack

Dekan Anton Bock und Dekanatsreferent Achim Wicker begrüßten die Engagierten aus den Kirchengemeinden in der Kirche St. Johannes. Danach ging es zu Fuß weiter nach Margrethausen. Bei einer Station an der Wassertretanlage befassten sich die Teilnehmer mit der Bibelstelle "Ich bin der Weinstock, Ihr seid die Reben".

Nach einer Stärkung mit frischen Trauben ging es weiter ins Kloster Margrethausen, wo Wolfgang Müller von der Hauptabteilung IV Pastorale Konzeption zum Thema "Wachsen lassen / wachsen – lassen" sprach. Er zeigte dabei anhand der Entwicklung von Kirche und Gesellschaft in den vergangenen Jahrzehnten auf, wo Chancen auf Wachstum bestehen, betonte aber auch, dass es wichtig sei, von Altem Abschied zu nehmen, damit Neues wachsen könne. Müller betonte, dass es wichtig sei, Orte zu erhalten, an den Menschen einen Patz mit Gott finden. Er warb dafür, sich auf weniger, aber qualitativ gute Angebote zu konzentrieren und die Kraft nicht für Dinge zu verbrauche, die vorbei sind. Müller forderte die Teilnehmer auch auf, mutig zu sein und Dinge einfach zu tun: "Kirche muss Geschmack haben." Dem Vortrag schloss sich eine rege Diskussion der Teilnehmer an, die auch aufzeigte, wie schwierig gerade das "Lassen" ist, auch wenn es sich um Angebote handelt, die kaum noch angenommen werden. Einzelnen seien sie dennoch wichtig.

Dekan Anton Bock und die Mitglieder des Prozessteams "Kirche am Ort – Kirche an vielen Orten gestalten" luden danach zur Andacht in die Kirche St. Margareta ein.