Albstadt Kinderporno-Sammler bekommt Bewährung

Der Angeklagte räumte die Vorwürfe ein. "Meine damalige Beziehung wurde mir zu eintönig, ich habe mich dann in diese Welt zurückgezogen und mich dort wohl gefühlt", erklärte sich der 49-Jährige. Die Bilder und Videos habe er alle aus einem Blog im Internet heruntergeladen und in Ordner abgespeichert, die eindeutig kategorisiert waren. "Zuerst war es die Neugier, dann die Faszination am Sammeln", meinte der Angeklagte. Er selbst habe –­ nachdem es im realen Leben nicht mehr so gut lief – Ablenkung und Spaß im Archivieren der Dateien gefunden.

Da die Bilder aufgrund des illegalen Inhalts nie lange online waren, habe er Anreiz darin gefunden, die Bilder so schnell wie möglich auf dem Laptop abzuspeichern. Der Mann, der seit zwölf Jahren trockener Alkoholiker ist, vermutet, darin eine Ersatzsucht gefunden zu haben, nachdem er dem Alkohol abgeschworen hat.

Im Dezember 2018 wurde die Kriminalpolizei auf diese Vorgänge aufmerksam, als ein automatisiertes Meldeportal in den USA Alarm geschlagen hat. Die Spur führte zu der IP-Adresse in Albstadt. Die Kriminalbeamten durchsuchten daraufhin die Wohnung des heute 49-Jährigen, stellten neben einem Laptop auch Waffen sicher.

Freiheitsstrafe auf Bewährung

Dies sei ein Wendepunkt in seinem Leben gewesen, sagt der Angeklagte. Aufgrund des Pädophilie-Problems ging seine Beziehung in die Brüche, er begab sich in psychologische Behandlung und setzt sich mit seinem Problem auseinander. Er beteuerte auch, seither keine kinderpornografischen Bilder mehr aus dem Internet heruntergeladen zu haben.

Damit es dabei auch bleibt, verurteilte ihn das Amtsgericht Albstadt zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr, die auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Zudem legte die Richterin ihm ans Herz, die Therapie unbedingt fortzusetzen. Der einschlägig Vorbestrafte muss darüber hinaus 2400 Euro an den Kinderschutzbund bezahlen.