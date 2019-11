Albstadt Kinderhaus Liliput: Mäusebefall wird noch untersucht

Im September hatte die Stadtverwaltung mitgeteilt, dass im Kinderhaus Liliput Mäuse aufgetaucht seien und man der Sache nachgehen müsse – so lange die Untersuchung andauere, bleibe das Kinderhaus geschlossen. Was passieren kann, wenn die Stadt auf Mäusejagd geht, hat man im Ebinger Westen erlebt, wo ein ganzer Kindergarten abgerissen und neu errichtet werden musste. Droht Ähnliches auch in Tailfingen? Nein, versichert Baubürgermeister Udo Hollauer. Die Stadt geht davon aus, dass das Nagerproblem im "Liliput" nicht annähernd so groß ist wie das im Alfred-Haux-Kindergarten. "Das Gebäude wird auf alle Fälle erhalten bleiben."