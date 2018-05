Die Kindergartenkinder der Kindertageseinrichtung St. Michael in Lautlingen haben zusammen mit ihren Erzieherinnen und Diakon Michael Weimer in der Kirche St. Johannes der Täufer Kirche einer Marienfeier beigewohnt Dabei erfuhren die Kinder, wer die Mutter Jesu war und was sie bis heute den Gläubigen in aller Welt bedeutet. Foto: Weimer