Albstadt Kindergarten Laufen: Kirchengemeinde wehrt sich

Rechtlich gibt es nichts, was die Kirchengemeinde am Beschluss des Gemeinderats beanstanden könnte: Der 2012 zwischen Stadt und Kirche abgeschlossene Kita-Vertrag sieht grundsätzlich vor, dass sich die Vertragspartner etwaige bauliche Investitionen in Kindergärten mit kirchlicher Trägerschaft im Verhältnis 70 zu 30 teilen. Die Kirchengemeinde Laufen hätte die Trägerschaft für den Laufener Kindergarten gerne behalten, sah sich aber außerstande, 650.000 Euro – 30 Prozent von 2,4 Millionen Euro, auf die die Gesamtkosten eines neuen Kindergartens geschätzt werden – zu finanzieren, und wies die Forderung in den Verhandlungen mit der Stadt zurück. Was im Gemeinderat unter anderem mit dem Wort "Dreistigkeit" kommentiert wurde.

Den Vorwurf mag die Kirchengemeinde nicht auf sich sitzen lassen und verweist darauf, dass sie bereits für die große Kirchenrenovierung von 2009 bis 2014 560.000 Euro aufbringen musste. In diesem Betrag steckten 200.000 Euro Baurücklage, welche die Gemeinde über Jahrzehnte angespart hatte; hinzu kamen rund 160.000 Euro Spenden der Laufener, welche die Kirchengemeinde und die örtlichen Vereine zwischen 2004 und 2014 gesammelt und erlöst hatten. Die danach noch bestehende Lücke, so die Kirchengemeinde, sei über Jahre hinweg durch Sparleistungen und Umschichtungen größtenteils geschlossen worden, doch ein Teil müsse noch refinanziert werden. Nach diesem Kraftakt erneut "600.000 Euro plus X" aufzubringen, sei unmöglich, zumal es keine 200.000 Euro-Rücklage mehr gebe, die man plündern könnte.

Aber könnte die Kirchengemeinde nicht den alten Kindergarten und ihr Gemeindezentrum verkaufen, um den Erlös in den neuen Kindergarten zu stecken? Nein, lautet die Antwort: In diesen Immobilien steckten landeskirchliche Zuschüsse, die beim Verkauf wieder anteilig zurückgeführt werden müssten – eine Vorbedingung für die Gewährung neuer Zuschüsse. Indes stellt die Landeskirche dafür noch eine weitere Vorbedingung von grundsätzlicher Natur: Zuschüsse sind nur möglich, wenn Baugrund und das neu entstehende Gebäude danach auch der Kirche gehören.