Albstadt Kindergarten in Laufen platzt aus allen Nähten

Begeistert waren die Mitglieder des Technischen und Umweltausschusses nicht gerade, als die Verwaltung ihnen in ihrer jüngsten Sitzung vorschlug, das Stuttgarter Büro "Drees & Sommer Projektmanagement und Bautechnische Beratung" zu Hilfe zu holen, um in Sachen Kindergarten Laufen zum Ziel zu kommen. Während eine wichtige Stelle im Baudezernat – gesucht wird ein Architekt oder Bauingenieur – weiterhin vakant ist, braucht Laufen dringend Raumkapazitäten, damit der Kindergarten von zwei auf vier Gruppen erweitert werden kann. "Drees & Sommer", mit denen die Stadt laut Baubürgermeister Udo Holler bereits beim Hochschul-Neubau in der Gartenstraße beste Erfahrungen gemacht hat, sollen deshalb ein zweistufiges Verfahren "Planen und Bauen" abwickeln und das Verhandlungsverfahren für den Neubau der Kita betreuen.

Auf die 118.702 Euro, die sie dafür bekommen, hatte die Stadt sie heruntergehandelt, wie Hollauer betonte: Aus den Reihen der Räte war die nicht ganz leise Kritik daran zu vernehmen, dass die Stuttgarter innerhalb kurzer Zeit gleich zwei dicke Aufträge dieser Art für die Stadt Albstadt erledigen – Nummer zwei betrifft das Schulzentrum Lammerberg in Tailfingen.

Bereits im Mai hatten "Drees & Sommer" im Auftrag der Stadt eine Machbarkeitsstudie aufgestellt und drei Varianten untersucht, wie in Laufen vorzugehen sei. Intensive Verhandlungen haben ergeben, dass die evangelische Kirchengemeinde als Trägerin des Kindergartens weder eine Erweiterung – am jetzigen Standort ist sie ohnehin nicht möglich – noch einen Neubau finanziert. Daher muss die Stadt handeln, will sie ihrer Pflicht zur Bereitstellung von Kitaplätzen nachkommen. Auch die Tatsache, dass Laufen am Rande Albstadts liege und die Gefahr bestehe, dass Kinder in Balingen den Kindergarten – und später vielleicht dann auch die Schule – besuchen könnten, spiele für die Entscheidung eine Rolle, betonte Oberbürgermeister Klaus Konzelmann.