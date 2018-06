Unter die ganz großen Tiere hat sich der Jugendausschuss des Turnvereins Truchtelfingen bei seinem Jahresausflug gemischt: Getreu dem Motto "Affen, Elefanten und Eisbären" erkundeten mehr als 40 Kinder zusammen mit ihren Betreuern die Wilhelma in Stuttgart. Schon die Zugfahrt war für die Kinder ein tolles Erlebnis und machte allen großen Spaß. An der Wilhelma angekommen, waren die Kinder ganz angetan von den vielen Tierarten. Aber vor allem waren sie von der Seerobbenfütterung begeistert, bei der sie zuschauen durften. Zum Abschluss bekamen alle ein leckeres Eis, sodass sie sich gestärkt auf die Heimreise machten. Am Bahnhof in Ebingen hatten die Kinder ihren Eltern dann viel zu erzählen von dem Tag. Foto: Jetter