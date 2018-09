Albstadt. Die Ebinger Musik- und Kunstschule (MuKS) bietet neue Kurse zur musikalischen Früherziehung an. Ins Probelokal des Musikvereins Onstmettingen sind Kinder am Mittwoch, 26. September, ab 14.15 Uhr eingeladen. Zudem beginnt um 16 Uhr ein Kurs im Tailfinger Haus am Uhlandsgarten. Auch am Donnerstag, 27. September, starten zwei Kurse: um 14 Uhr im Musiksaal der Laufener Festhalle und um 16 Uhr im Vereinszimmer in Margrethausen. In der MuKS beginnt am Montag, 1. Oktober, um 15 Uhr ein Kurs. Anmeldungen sind unter 07431/4726 oder der E-Mali-Adresse muks@albstadt.de möglich.