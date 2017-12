Albstadt Kellerduell steigt im Mazmann

Beide Mannschaften trennt in der Tabelle gerade einmal einen Punkt. Die Schwarz-Roten sind mit 4:20-Zählern Tabellenletzter, die Gäste aus dem Remstal haben als Vorletzter (5:19) einen Zähler mehr auf dem Konto.

"Das ist für uns ein absolutes Vier-Punkte-Spiel. Wenn wir gewinnen, überholen wir nicht nur den heutigen Gegner, sondern können auch den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze herstellen", weiß Albstadts Trainer Nenad Gojsovic. Beide Mannschaften haben in den vergangenen Wochen einen Aufwärtstrend erkennen lassen. Albstadt war bei der knappen 23:24-Niederlage beim Tabellenzweiten in Wolfschlugen knapp an einer Überraschung vorbei geschrammt. "Wi-Wi-Do" gewann zuletzt in Herbrechtingen-Bolheim mit 32:26 und peilt nun den zweiten Sieg in Folge an.

"Der Gegner verfügt über eine sehr erfahrene und ausgeglichene Mannschaft. Sie verstehen es, das Tempo zu verschleppen und da müssen wir von Beginn an Gegenmaßnahmen finden", stellt Gojsovic fest. Die da lauten sollen: Versuchen mit einer stabilen Abwehr Ballgewinne zu erzielen und dann im Tempogegenstoß das Spiel schnell zu gestalten. "Wir haben am vergangenen Wochenende in Wolfschlugen über 60 Minuten konzentriert in der Abwehr gearbeitet. Dies müssen wir auch am Freitagabend schaffen und dürfen uns keine Aussetzer erlauben", legt der Albstädter Trainer erneut großen Wert auf eine starke Abwehr. In diesem letzten Vorrunden- und zugleich Punktspiel des Jahres steht somit für die Schwarz-Roten einiges auf dem Spiel, denn mit einer Niederlage hätten die Albstädter zunächst einmal den Anschluss im Kampf um den Klassenerhalt verpasst und würden vor einer immens schwierigen Rückrunde stehen. "Mit unseren Fans im Rücken hoffen wir, dass wir dieses Spiel für uns entscheiden können", gibt sich der Albstädter Trainer aber zuversichtlich.