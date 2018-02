Albstadt Keine zweite Schotterwüste

Albstadt-Onstmettingen. Die Planung des Truchtelfinger Büros "Atelier C" hat sich recht zwanglos aus dem Bedarf ergeben: Ein neues Gebäude kam nicht in Frage; auf die Frage von SPD-Stadtrat Martin Frohme, warum man nicht eine verdichtete Wohnbebauung in Erwägung gezogen habe, erwiderte Ortsvorsteher Siegfried Schott, ein Mehrfamilienhaus wäre in diesem Baufenster gar nicht untergekommen und mit zugenähten Ärmeln darin gesessen.

Im übrigen, so Schott, habe der Abbruch die angrenzende Wohnbebauung optisch merklich aufgewertet – und Parkplätze brauche man außerdem. Rings um den Ortskern mit den Fixpunkten Rathaus, Ochsenscheuer und Sparkasse herrscht laut Schott ein vergleichsweise hoher Parkdruck; zehn zusätzliche Parkplätze auf dem früheren Vorplatz der Weiherschule sollen ein wenig Entlastung bringen: Die Planung sieht auf dem bisherigen Parkplatz der Bücherei zwei Reihen von jeweils fünf Senkrechtparkplätzen auf asphaltiertem Grund vor; nur auf dem südlichen Zipfel wird Rasen eingesät und eine Hainbuchenhecke gepflanzt. Sein südlichster Ausläufer wird gepflastert und mit einer Sitzbank möbliert.

Buswarthäuschen ist künftig barrierefrei