Albstadt Keine neuen Q-Fiebererkrankungen

Etwa die Hälfte der Infektionen durch Q-Fieber führe zu keinen oder nur leichten grippeähnlichen Symptomen, hieß es in einer Mitteilung des Landratsamts. In schwereren Fällen könne es jedoch zu Lungen-, Leber-, und Herzentzündungen kommen. Der Erreger verbreitet sich demnach über Staub und Wind, Menschen stecken sich über die Atemluft an.

In den seltensten Fällen - nur etwa bei Bluttransfusionen - sei der Erreger von Mensch zu Mensch übertragbar, erklärte die Behördensprecherin. Das Landratsamt geht davon aus, dass die Fiebererkrankung von einer Schafherde übertragen wurde.