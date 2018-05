Albstadt Kein privater Einschlag ohne Motorsägenkurs

Während des praktischen Kursteils ist es Pflicht, eine aus Schnittschutzhose, Sicherheitsschuhen und Helm samt Gehör- und Gesichtsschutz bestehende Schutzausrüstung zu tragen – die Teilnehmer müssen diese Ausrüstung wohlgemerkt selbst mitbringen. Wer seine eigene Motorsäge benutzen möchte, muss bei der Schulung Sonderkraftstoff und biologisch schnell abbaubares Kettenhaftöl verwenden. Diese Auflage gilt grundsätzlich bei Brennholzaufarbeitung in zertifizierten Wäldern.

Der Nachweis der Teilnahme an einem qualifizierten Motorsägekurs ist gemäß PEFC-Zertifizierungsrichtlinie seit Januar 2013 unabdingbare Voraussetzung für die Aufarbeitung von Brennholz im Stadtwald Albstadt und in den Gemeindewäldern Bitz, Straßberg und Winterlingen. Dies gilt sowohl für die Aufarbeitung von Brennholz lang an der Waldstraße als auch für die Aufarbeitung von Reisschlägen im Waldbestand.