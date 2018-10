Albstadt Kein Blitzer – das verärgert

Albstadt-Margrethausen. In der Wohnzimmeratmosphäre im "Juwel" bildeten sich beim zweiten Bürgerstammtisch an Tischen und auf Sofas Gruppen und Grüppchen, die gespannt den Ausführungen von Ortsvorsteher Thomas Bolkart lauschten. Der fasste sich kurz: Der Stammtisch soll kein Ort für Monologe sein – die Bürger selbst sollen zu Wort und miteinander ins Gespräch kommen.

In aller Kürze riss Bolkart die Ereignisse der vergangenen Monate an: Entlang der Kirchenmauer – erstaunlicherweise sei dafür die Stadt zuständig – wurde Granitschotter ausgebracht, um Unkrautwuchs einzudämmen. Der Wasserrohrbruch auf dem Friedhof sei behoben und der Hochbehälter unterhalb des Heersbergs werde als Ausgleichsmaßnahme zu einem Fledermausquartier unter der Regie des Naturschutzbundes ausgebaut. Einen Rasenschnittcontainer wird es laut Bolkart nicht geben, doch die Sammelstelle für Gehölzschnitt in Lautlingen nehme Rasenschnitt an. Die provisorischen Parkplätze beim Kloster werden 2019/20 wohl ordentlich gerichtet, so Bolkart.

Zum Punkt Parken und Verkehr hagelte es Redebeiträge: Gesine Herre, Elternbeirätin im Kindergarten, forderte endlich eine annehmbare Parklösung rund um die Kita. Immerhin kämen 50 Prozent der Kinder von außerhalb und müssten von Eltern gefahren werden, was oft zu gefährlichen Situationen führe. Nach Ansicht der Eltern sollte daher das Halten in der Steigstraße vollkommen untersagt werden und der Schulhof ganzjährig geöffnet, Parklinien angebracht und Parkplätze für den Kindergarten ausgewiesen werden. Bolkart versprach eine sinnvolle Lösung, zumal er mit Wohlwollen vernahm, dass die Kita volle Unterstützung von Seiten des Lehrerseminars erhält.