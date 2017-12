Albstadt "Kehret um, meine lieben Brüder und Schwestern!"

Bei der Mehrheit der Gemeinderäte verfing diese Argumentation nicht: Sie befürchteten, dass eine "nachhaltige Schwächung des Wirtschaftsstandortes" – so CDU-Fraktionschef Roland Tralmer – der Preis für 1,4 Millionen Mehreinnahmen sein werde. FDP-Sprecher Philipp Kalenbach hatte bereits in seiner Haushaltsrede Albstadts Standortnachteile aufgelistet – "schlechte Verkehrsanbindung, ungünstige demografische Struktur, fehlende Infrastruktur" –, Olaf Baldauf (CDU) fügte noch Gewerbeflächenknappheit, Erdbeben und die Schneelast auf den Dächern hinzu und warnte davor, durch die Erhöhung einer ohnehin ungerechten Steuer, die die Kleinen schröpfe und die Großen ungeschoren lasse, "Abwanderungspläne zu befeuern".

Matthias Strähler (CDU) warnte davor, das Vertrauen der ortsansässigen Wirtschaft zu zerstören, Elmar Maute (SPD) und Tralmer wiesen das Argument, man dürfe auch von den Unternehmen Solidarität einfordern, als unstimmig zurück: Die Unternehmen seien solidarisch – aber eben, so Tralmer, "in anderen Bereichen". Was er meinte, exemplifizierte Maute am Beispiel der Baulücke im Ebinger Hof: Groz-Beckert habe das Grundstück von der Stadt erworben und damit "die Atmosphäre dort gerettet". "Ich bin Sozi und nicht grundsätzlich gegen Steuererhöhungen – aber neue Situationen erfordern neues Denken. Vielleicht drehen wir mal an der dieser Schraube. Aber nicht jetzt."

"Es liegt gerade keine Notwendigkeit vor"