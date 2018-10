Albstadt Kaufland plant großen Neubau

Albstadt-Ebingen. Wie Kaufland am Donnerstag auf Anfrage des Schwarzwälder Boten erklärte, soll im Süden Ebingens zwischen Kienten- und Theodor-Groz-Straße ein "attraktiver und zukunftsfähiger Handelsstandort" entstehen. Das bestehende Gebäude und der seit Jahren leer stehende einstige Baumarkt westlich des Kaufland-Parkplatzes sollen deshalb einem größeren und moderneren Neubau weichen. Das Verkaufskonzept soll modifiziert, das Erscheinungsbild attraktiver und die Verkaufsfläche größer werden – sie wird um derzeit 4100 auf rund 5000 Quadratmeter erweitert.

Das von der Bebauungsplanänderung betroffene Gebiet misst 1,76 Hektar und ist im Flächennutzungsplan von 2006 als Einkaufsszentrum ausgewiesen. Dieser muss, da die künftige der bisherigen Nutzung entspricht, nicht verändert werden; es bedarf daher auch keiner Genehmigung des Regierungspräsidiums Tübingen. Der Bebauungsplan kann dagegen nicht bleiben, wie er ist; vielmehr muss das Planungsgebiet ausdrücklich als "Sondergebiet für den Einzelhandel" ausgewiesen und die überbaubare Fläche samt Parkplätzen definiert werden. Eine städtebauliche "Auswirkungsanalyse" für das Erweiterungsprojekt liegt nach Angaben der Stadt bereits vor; ihr zufolge sind keine wie immer gearteten negativen Konsequenzen für die Stadt, ihre Stadtteile und ihr Umland zu erwarten.

Eine denkbare Folge wäre die Schließung von Ebingens zweitem Kaufland, dem früheren Famila-Markt in der Sigmaringer Straße. Allerdings mochte sich Kaufland zur Frage, ob eine solche Schließung möglicherweise angedacht werde, am Donnerstag ebenso wenig äußern wie zu Details der Planung für den neuen Markt in der Kienten­straße und zur Terminplanung. Für all das, ließ die Unternehmenszentrale in Neckarsulm verlauten, sei es momentan noch viel zu früh.