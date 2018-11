Albstadt "Karrieren werden angebahnt"

Albstadt/Sigmaringen. Mehr als 60 Firmen sowie einige Institutionen und Verbände hatten Angebote für Praktikumsplätze, Themen für Abschlussarbeiten und Stellen im Gepäck – die Studierenden zeigten sich sehr angetan von der Tatsache, in einem kompakten Rahmen mit vielen Ansprechpartnern ins Gespräch kommen zu können.

Chantal Frick steht noch am Anfang ihres Studiums; sie studiert im ersten Semester Pharmatechnik und ist erst seit wenigen Wochen an der Hochschule. "Für mich war es trotzdem schon total interessant zu hören, was die Firmen anbieten", sagte sie.

Ihre Kommilitonin Sarah Rieber empfand es als positiv, "dass man an einem einzigen Tag so viele unterschiedliche Firmen kennenlernt". Ihre Schwester Jennifer Rieber studiert im dritten Semester Wirtschaftsingenieurwesen. Sie lobte das umfangreiche Magazin, das im Vorfeld der Karrierebörse kostenlos auslag, und in dem sich die Interessierten bereits vor der Veranstaltung über sämtliche Aussteller und deren Angebote informieren konnten.