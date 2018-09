Albstadt Kamin raucht seit fünf Jahren

Albstadt-Burgfelden (sd). Mehr als dreieinhalbtausend Brote wurden bis heute im Burgfeldener Backhaus gebacken. Betreut wird es seit seiner Eröffnung vor fünf Jahren vom Förderverein Burgfelden. Sechs Backteams heizen abwechselnd an den Backtagen ab 7.30 Uhr an, damit um 10 Uhr die Brote gebacken werden können. Insgesamt fasst der Holzbackofen 24 Kilolaibe Brot.

Doch nicht nur Brot kann im Dorfbackhaus gebacken werden: Was der Ofen sonst noch an Leckereien hervorbringt, zeigen Uwe Pahl und Stefanie Doldinger Interessierten gerne auch in Backkursen. Uwe Pahl, der Vorsitzende des Fördervereins, ist sogar zu einem Bäcker in die Lehre gegangen und hat seither die "Lizenz" zum Backen von der Handwerkskammer. So kommen neben den Broten auch regelmäßig Feingebäck jeder Art, schwedische Zimtschnecken und schwäbische Brezeln aus dem Ofen.

Am Samstag wird in Burgfelden für den guten Zweck gebacken