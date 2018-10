Albstadt Kärcher Clean-Park in Onstmettingen ist fertig

Im Vorfeld der Eröffnung sah es zumindest schon einmal ganz gut aus: Die sieben Garagen, welche die Onstmettinger Bank als Teil des Clean-Parks bauen ließ, waren schon über eine Woche vor der Eröffnung komplett vermietet. Von diesem Erfolgserlebnis beschwingt, haben die Verantwortlichen bereits große Pläne geschmiedet. So soll der Clean-Park zeitnah um eine Photovoltaik-Anlage erweitert werden, die den nötigen Strom liefert, um die Waschstationen für Autos und Fahrräder, die Fußmatten- und Polsterreiniger sowie die Staubsauger zu betreiben. Momentan ist das aber noch Zukunftsmusik.

Das gilt auch für die eventuelle Erweiterung des Clean-Parks um eine Waschstraße. Sollte die Anlage gut angenommen werden, halten Boss und Schmid eine solche Entwicklung durchaus für möglich.

Bereits Realität ist hingegen die Hunde-Wasch-Anlage. Sie ist die erste ihrer Art in Albstadt und laut Kärcher gerade "der letzte Schrei", wie Schmid verrät. Das Konzept ist denkbar simpel: Wenn der Vierbeiner nach dem Wald- und Wiesenspaziergang dreckig ist, kann er ab sofort in Onstmettingen gewaschen werden. Hundefreunde müssen sich damit nach dem Gassigehen nicht mehr über Schmutz in der Wohnung ärgern.