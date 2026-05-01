Albstadt kämpft um Aufstieg: Das Spiel der Spiele

Betitelt man das letzte Saisonspiel der Regionalliga-Handballer der HSG Albstadt als wichtig, wäre diese Beschreibung für die Partie am Sonntag wohl die Untertreibung des Jahrzehnts. Im Auswärtsspiel beim VfL Waiblingen Handball geht es für die Zollernalb-Ballwerfer schlichtweg um alles. Die Mannschaft von Cheftrainer Andreas Wendel könnte eine Saison, die mit Höhen und Tiefen gespickt war, buchstäblich mit dem seit mehreren Wochen heiß ersehnten Aufstieg in die 3. Liga krönen. „Das ist das Spiel der Spiele. Es fehlt nur noch ein kleiner Schritt das Wunder von Albstadt wahr zu machen. Mit Waiblingen wartet aber noch einmal eine richtig große sportliche Herausforderung auf uns“, warnt Wendel seine Schützlinge die „Tigers“ auf die leichte Schulter zu nehmen.

Bereit fürs Saisonfinale Nach dem letzten Heimspiel und dem verdienten 38:33-Erfolg über den abstiegsbedrohten TV Neuhausen/Erms konnte der HSG-Coach erst einmal aufatmen, wurde doch die Grundvoraussetzung mit einem Heimsieg über die Hofbühl-Handballer für das Saisonfinale geschaffen. Nachdem die Schlusssirene in der gut gefüllten Mazmannhalle gegen Neuhausen ertönte, folgten schnell leisere Töne bei den Schwarz-Roten.

Das große Banner in der Halle mit der Aufschrift #16, #27, #42 prophezeite es bereits vor dem Warmmachen. Mit Torhüter Edis Camovic, Mannschaftskapitän Patrick Lebherz und Rechtsaußen Samuel Hartmann wurden drei verdiente und langjährige Spieler der HSG von Mitspieler und Freund Julian „Julo“ Mayer, bei der ersten Mannschaft der HSG Albstadt nicht nur Torhüter, sondern auch für das Marketing und Sponsoring verantwortlich, mit emotionalen Worten würdig verabschiedet.

Waiblingen hinter den Erwartungen

Mit Waiblingen wartet der Tabellenzwölfte auf die Albstädter. Für Coach Wendel erneut ein Gegner, der aufgrund seiner individuellen Stärke eigentlich besser dastehen müsste, als es ihr aktueller Tabellenstand aussagt. „Sie haben in dieser Region der Tabelle mit ihrer Stärke nichts zu suchen. Gerade die beiden bundesligaerfahrenen Prasolov-Brüder und Rückraumrechts Martin Lübke, der für mich zu den besten Linkshändern der Liga zählt, bringen enorme Qualität mit. Mit Levin Stasch im Tor, haben sie einen Top-Torhüter in der Liga. Ich gehe davon aus, dass sie sich vor ihrem Heimpublikum zum Abschluss noch einmal ordentlich präsentieren wollen und uns nichts schenken werden“, so Wendel und ergänzt: „Wir werden uns fokussiert auf das Spiel vorbereiten. Wir wollen uns später nicht nachsagen lassen, dass wir das Spiel nicht ernst genommen haben. Wie in der Vorwoche, werden wir es mit der gleichen Intensität, mit der gleichen Power und Energie angehen und versuchen, das Ding jetzt über die Ziellinie zu bringen.“

Alle acht Spiele finden in der Regionalliga Baden-Württemberg am Sonntag statt. Etwas komisch findet der HSG-Coach die Ansetzung in Waiblingen. Während die anderen sieben Ligaspiele alle um 17 Uhr angepfiffen werden, müssen die Albstädter in der Rundsporthalle bereits zwei Stunden zuvor in den Herztopf greifen.

Konstellation als Vorteil

Der größte Konkurrent TSV Heiningen, welcher mit einem Pünktchen Rückstand auf einen Ausrutscher der HSG wartet, gastiert um 17 Uhr in Heddesheim. „Wir spielen komischerweise vor allen anderen. Wenn unser Spiel aus ist, weiß Heiningen vor ihrem Spiel, das Ergebnis. Ich sehe die Konstellation aber als Vorteil. Wir können uns voll auf uns konzentrieren und müssen nicht nach links und rechts schauen.“ Mit zwei voll besetzten Fanbussen macht sich die HSG Albstadt am Sonntag auf den Weg, um das Unterfangen Aufstieg in die 3. Liga, zu realisieren.