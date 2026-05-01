Albstadt kämpft um Aufstieg: Das Spiel der Spiele

In ihrem letzten Saisonspiel gastierten die Regionalliga-Handballer der HSG Albstadt am Sonntag (15 Uhr) zu ihrem absoluten Endspiel um den Aufstieg in die 3. Liga in Waiblingen.
Betitelt man das letzte Saisonspiel der Regionalliga-Handballer der HSG Albstadt als wichtig, wäre diese Beschreibung für die Partie am Sonntag wohl die Untertreibung des Jahrzehnts. Im Auswärtsspiel beim VfL Waiblingen Handball geht es für die Zollernalb-Ballwerfer schlichtweg um alles. Die Mannschaft von Cheftrainer Andreas Wendel könnte eine Saison, die mit Höhen und Tiefen gespickt war, buchstäblich mit dem seit mehreren Wochen heiß ersehnten Aufstieg in die 3. Liga krönen. „Das ist das Spiel der Spiele. Es fehlt nur noch ein kleiner Schritt das Wunder von Albstadt wahr zu machen. Mit Waiblingen wartet aber noch einmal eine richtig große sportliche Herausforderung auf uns“, warnt Wendel seine Schützlinge die „Tigers“ auf die leichte Schulter zu nehmen.