Albstadt/Jungingen Brandstifter ermittelt: Männer in U-Haft

Die beiden mutmaßlichen Haupttäter stehen zudem unter dringendem Verdacht, für die Brände des ehemaligen Gasthauses "Schlitzohr" in Tailfingen, einen Schuppen in Jungingen und eine Waldhütte in Bitz sowie drei weitere Brände im Landkreis Tübingen verantwortlich zu sein.

Zwischenzeitlich wurde beim Kriminalkommissariat Tübingen eine mehrköpfige Ermittlungsgruppe eingerichtet, um in Zusammenarbeit mit den Ermittlern des Polizeireviers Rottenburg und dem Kriminalkommissariat Balingen Tatzusammenhänge aufzuklären und weitere Tatbeteiligte zu ermitteln.

Die beiden 18-jährigen Deutschen wurden am Sonntag festgenommen und dem Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt. Dieser erließ die von der Staatsanwaltschaft Tübingen beantragten Haftbefehle und setzte sie in Vollzug. Beide wurden in Justizvollzugsanstalten gebracht.

Zum Teil legten die Beschuldigten Geständnisse ab, die jetzt noch ausgewertet werden müssen. Die Ermittlungen dauern an.