Albstadt Junge Iranerin wird nicht mehr abgeschoben

Wie Pastor Walther Seiler berichtet, hatte die Frau im Iran ein geregeltes bürgerliches Leben aufgegeben, und zwar, weil sie aufgrund ihrer zunehmend kritischen Haltung gegenüber dem repressiven Regime und nicht zuletzt aufgrund ihres Interesses für das Christentum bedroht sah.

Nach einer abenteuerlichen Flucht hatte sie im Januar 2017 Deutschland erreicht und war in der Landeserstaufnahmestelle in Meßstetten aufgenommen worden. Dort besuchte sie regelmäßig die ökumenischen Angebote der Kirchen und den Farsi-Bibelkreis der methodistischen Kirche. Vieles, so Pastor Seiler, sei ihr fremd gewesen, und sie habe es aus einer kritischen Distanz beobachtet – doch sie fühlte sich vom Christentum angezogen: Vergebung zu erlangen und aus dem Glauben an Jesus Christus die Kraft zur Vergebung zu schöpfen – diese Per­spektive sprach sie an. "Die Begegnung mit Christus hat mein Leben verändert", bekannte sie.

Nach einiger Zeit wurde sie aus Meßstetten fortverlegt. Auch an ihrem neuen Aufenthaltsort gab es eine methodistische Kirchengemeinde; sie besuchte die Gottesdienst und beschloss schließlich, sich taufen zu lassen. Zeitgleich erfuhr sie, dass sie abgeschoben werden sollte – Deutschland sei laut Dublin-Vertrag nicht zuständig für sie, lautete die Begründung.