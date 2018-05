In der evangelischen Kirche in Laufen sind Selina Conzelmann, Marc Heichen, Tom Kübler, Julian Reich, Fabian Rissel aus Laufen, Tabea Baldauf, Valerie Götz, Yan Luca Jürß, Alexander Kienzle, Hendrik Müller, Leonard Müller, Linda Ortel und Charlotte Stauß aus Lautlingen, Jan Thiel aus Margrethausen und Elise Albrecht aus Pfeffingen konfirmiert worden. Das Foto zeigt die Konfirmanden mit Pfarrer Thilo Hess vor der Kirche in Laufen. Foto: Studio Lengerer