Albstadt Jung und Alt zieht es zum Schäferfest

Erstmals war der Meiler diesmal unter der Leitung von Franz Brassl, Franz Gulde – er ist seit einem Jahr dabei – und dem neu dazugekommenen Gerhard Schlei aus Balingen aufgebaut worden, der auf Anfrage Brassls sofort "Ja" gesagt hatte: "Diese Tradition muss weitergegeben werden", betont Schlei, und vor allem sei es sehr interessant und spannend, an dem Meiler mitzuarbeiten.

Schönere Kohle und mehr Ertrag

Schon seit drei Jahren hilft Brassl bei der Betreuung des Kohlemeilers und hat inzwischen seine Erkenntnis umgesetzt, dass der Meiler von oben nach unter defiltriert werden sollte – bisher war es umgekehrt. Was ist der Vorteil? Das Ergebnis seien schönere Kohle, mehr Ertrag – und vor allem sei die Kohle nun so hochwertig, dass sie gut mit der "medizinischen Kohle" mithalten könne. Die Hitze von 580 bis 640 Grad sei optimal, sagt Brassl, der ein Gefühl für die richtige Hitze auch aus seiner Erfahrung als Feuerwehrmann hat. Alle drei bis vier Stunden muss die Infiltrierung überwacht werden. Neu war diesmal auch der "Jägerstand" von Georg Binder aus Herbertingen: Er kauft Geweih-Sammlungen auf und macht daraus Schmuckstücke wie Halsketten, Ringe, Schlüsselanhänger und Flaschenöffner, indem er aus dem Inneren tierische Motive fräst. Die Geweihe der Tiere, die Binder – er ist auch Jäger – selbst schießt, landen nicht im Verkauf, sondern an der Wand bei ihm zuhause.

Am Holzspielzeug-Stand wurden die Kinder per Schild aufgefordert, die Spielsachen ruhig in die Hand zu nehmen: So konnten sie "begreifen", wie schön es ist, damit zu spielen. Überhaupt war für jeden Geschmack etwas dabei: Chice Kopfbedeckungen für alle, die "gut behütet" sein wollten, Korbwaren, Gartendeko-Artikel und natürlich Hochwertiges vom Schaf: vom Fell bis hin zum Lammgericht, wie es die Familie Buchner im Zelt servierte, wo neben den "Singenden Schäfern" und Schlagersängerin Karin auch die Musikkapelle Pfeffingen, die "Volksmusik Talgang Nord", und der Musikverein Meßstetten für Unterhaltung sorgten.

Wer sich an lebendigen Schafen erfreuen wollte, konnte das beim Schafscheren, beim Collie-Hüten und am Streichel-Gatter tun.