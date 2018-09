Albstadt-Onstmettingen. Einen Flohmarkt veranstaltet das Jugendorchester des Musikvereins am Samstag, 8. September, von 9 bis 16 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in der Heinrich-Heine-Straße. Wer selbst etwas verkaufen will, kann das am Freitag, 7. September, ab 16 Uhr tun – Kleidung, Schuhe und elektronische Geräte werden aber nicht angenommen. Das Jugendorchester übernimmt am Samstag die Bewirtung.