Albstadt-Tailfingen. Aus unbekannten Gründen haben ungefähr 15 Jugendlichen in der Nacht zum Sonntag um 2.25 Uhr vor einem Lokal "Am Markt" mehrere vor dem Haus stehende Personen attackiert und auf sie eingetreten und eingeschlagen. Ein 34-Jähriger trug eine große Platzwunde am Kopf davon und musste ins Krankenhaus gebracht werden; fünf weitere Mitglieder erlitten Prellungen, einer war zeitweilig besinnungslos, lehnte jedoch eine ärztliche Behandlung ab, als er wieder bei Bewusstsein war. Das Motiv für den Übergriff ist unklar; die Polizei ermittelt und nimmt etwaige Hinweise zum Vorfall oder möglichen Hintergründen unter der Telefonnummer 07432/955-0 entgegen.