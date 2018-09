Albstadt-Ebingen. Der Ausschuss für Soziales, Kultur, Schule und Sport tagt am Dienstag, 18. September, ab 17 Uhr im Großen Sitzungssaal des Rathauses Albstadt. Auf der Tagesordnung stehen ein Bericht über das laufende Jahr im Jugendforum sowie das weitere Vorgehen. Auch über die Ausstattung der Fachklassenräume am Schulzentrum Lammerberg und die Sport-Sommeraktion "Impulse" wird das Gremium in der Sitzung beraten.