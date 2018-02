Albstadt Jetzt warten alle nur noch auf das BGH-Urteil

Albstadt. Die Stadt Albstadt hat in der jüngsten Gemeinderatssitzung erklärt, dass es gewisse Optionen gebe, wie eine künftige Forstbewirtschaftung im Zollernalbkreis aussehen und wo sie angesiedelt sein könnte – entschieden sei aber noch nichts. SPD-Fraktionssprecher Elmar Maute hatte nach einer Publikation im Schwarzwälder Boten eine entsprechende Anfrage an die Stadt gerichtet; der Erste Bürgermeister Anton Reger bestätigte grundsätzlich, was Kreisforstamtsleiter Christoph Heneka dem Schwarzwälder Boten dargelegt hatte.