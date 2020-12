Albstadt Jetzt ist Ebingen wieder dran

Granitwüste oder grüne Oase am Bürgerturmplatz?

Die Grünen empfehlen deshalb, die Stadtbücherei aus der Peripherie in die Stadtmitte zu holen, ein Kulturzentrum zu schaffen und die Granitwüste Bürgerturmplatz – Stichwort Grün – umzugestalten. Außerdem plädieren sie, genau wie die FDP, für die Einstellung eines City-Managers. Diese Konsequenz liegt wiederum der CDU fern; sie scheut die Schaffung zusätzliche Personalstellen – der Vorschlag, die Hochschule ins Boot zu holen, dürfte nicht zuletzt von dem Wunsch geleitet sein, vorhandene Ressourcen kostengünstig zu nutzen.

Den Wunsch teilt die Stadt – und deshalb reagierte sie leicht befremdet auf die christdemokratische Initiative. Wirtschaftsförderer Andreas Hödl, erklärte Oberbürgermeister Klaus Konzelmann, arbeite an einer Konzeption für ein City-Management, die Gründer­büro und "Gründerstore", ein digitales Gutschein-Management und noch diverse andere Maßnahmen zum Zwecke der Kaufkraftbindung vorsehe. 2021 solle sie dem Gemeinderat präsentiert werden; im Vorfeld habe Hödl bereits die Fraktionen konsultiert – die der CDU etwa nicht? Habe diese womöglich weniger Vertrauen in die Expertise der Stadt als in jene von Bachelorstudenten?

So weit mochten die Christdemokraten nicht gehen – allerdings zeigte sich Fraktionschef Roland Tralmer etwas erstaunt darüber, dass die Hochschule auf einmal so wenig Kredit habe. Am Ende löste sich das Problem in mehr oder weniger großes Wohlgefallen auf: Die 25 000 Euro wurden per Mehrheitsvotum im Haushalt eingestellt – und im übrigen kam man überein, dass jeder Beitrag zur Wiederbelebung der Ebinger Innenstadt willkommen und zu begrüßen sei.