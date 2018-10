Albstadt Jetzt heißt es "Dümmer als die Polizei erlaubt"

Zum Inhalt: Den aufstrebenden Oberkommissar Posch trifft ein schweres Schicksal. Er wird in ein echtes Provinznest versetzt. Damit aber nicht genug. Ihm zur Seite stehen zwei Polizisten, die an Einfältigkeit kaum zu übertreffen sind. Die Tage dümpeln so dahin, bis sich der Polizeipräsident zur In­spektion persönlich anmeldet. Jetzt ist Poschs Chance gekommen und er heckt einen perfiden Plan aus.

Die Premiere findet am Samstag, 20. Oktober, ab 20 Uhr im Saal der Heilig-Kreuz-Gemeinde in Ebingen statt. Weitere Aufführungen im Gemeindesaal Heilig-Kreuz finden am Sonntag, 21. Oktober, und Sonntag, 28. Oktober, jeweils ab 17 Uhr statt. Für die Aufführungen in Ebingen gibt es ab dem 8. Oktober Karten im Vorverkauf beim Kulturamt/Tourismusbüro oder an der Abendkasse.

Mit dem Stück "Dümmer als die Polizei erlaubt" geht der Verein auf Tournee: Gespielt wird an verschiedenen Standorten: Am 3. November ist Start in der Festhalle Meßstetten, in Zusammenarbeit mit der TSV-Stube. Für diesen Auftritt gibt es Karten im Vorverkauf bei der TSV-Stube Meßstetten ab 8. Oktober oder an der Abendkasse. Die Tournee geht dann weiter mit einem Gastspiel in der "Sonne" in Straßberg am 10. November ab 20 Uhr. Karten sind an der Abendkasse erhältlich. Ein weiterer Termin ist in der Festhalle Lautlingen am 11. November ab 17 Uhr. Die Theaterreise endet traditionell mit zwei Vorstellungen, diesmal am 23. und 24. November ab 20 Uhr, in der Festhalle in Truchtelfingen. Für die Vorstellungen in Truchtelfingen beginnt der Vorverkauf am 12. November bei Getränke Biesinger. Der Reinerlös wird für kirchlich-soziale Zwecke gespendet.