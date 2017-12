Albstadt Jesu Geburt hält auch den Himmel auf Trab

Danach wurde das Stück "Der Stern von Bethlehem" gespielt, in dem die Vorbereitungen im Himmel auf Jesu Geburt in Szene gesetzt werden – der Nachwuchs, bestehend aus Neuzugängen und einigen jungen Mimen, die schon Bühnenerfahrung besitzen, wusste in dem heiteren Werk mit ernster Botschaft zu gefallen und erhielt viel Applaus.

Nach dem Essen las Nikolina Timpf eine Weihnachtsgeschichte vor, und dann erschienen Nikolaus und Knecht Ruprecht auf der Bühne, hörten sich die Gedichte der Kinder an und beschenkten sie. Die Küchenhelfer und die Bedienung dieses Abends gingen auch nicht leer aus, und zum Schluss zitierte Nikolaus auch noch das Vorstandsteam zu sich, dankte ihm für die 2017 geleistete Arbeit und überreichte ein Geschenk, das Kraft verleihen soll. Im Gegenzug nahm er aus den Händen von Justin Stannage den Reingewinn der Tombola in Höhe von 850 Euro entgegen, der für den Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen bestimmt ist.

Es folgten die Ehrungen: Seit 40 Jahren gehören Wolfgang Trauner und Uve Koch dem Theaterverein an, seit 25 Jahren sind Markus Müller und Stephan Cecconi dabei, und für 20 Jahre Mitgliedschaft wurde Anton Abele ausgezeichnet. Letzter offizieller Programmpunkt war die Übergabe der durchaus hochwertigen Tombolapreise.