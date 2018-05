Albstadt Jeder Flug hat sein eigenes Gesicht

Albstadt-Tailfingen. Die "13" mit dem Kennzeichen D-9064 steht meist weit vorne in Tornähe der großen Segelflughalle. Das hat seinen Grund: Wenn Flugbetrieb auf dem Degerfeld ist, kommt sie meistens als erstes Flugzeug raus und wird als letztes wieder hineingeschoben – die Schulungen sind das Rückgrat des Betriebs. 23 667 Starts und 6465 Flugstunden sind aktuell in den Bordbüchern vermerkt.

"Wenn Besucher in unsere Halle kommen, wollen sie oft nicht glauben, dass das Flugzeug schon so alt ist", sagt Ferdinand Karreis. "Wir pflegen unser Material halt." Mehrfach in den vergangenen 50 Jahren wurde D-9064 einer Grundüberholung unterzogen, komplett neu bespannt und lackiert, die Außenhaut ebenso wie das Innenleben. Rumpellandungen von Anfängern steckt die solide Kon­struktion klaglos weg. "Sie ist nie kaputt gewesen, war immer bruchfrei", sagt Karreis.

Generationen von Flugschülern, in Summe mehrere hundert, haben auf der ASK-13 die prägendsten Momente ihrer Fliegerlaufbahn erlebt: die Grundschulung und den ersten Alleinflug. "Das geht durch die Familien. Heute schulen die Enkel der ersten Schülergeneration", berichtet Karreis. Bei Hunderten von Starts saßen Karreis und Dieter Beck, seit 52 Jahren Fluglehrer auf dem Degerfeld, auf dem hinteren Platz. "Die Sicht durch die große Plexiglashaube ist phantastisch – da sieht man auch was von der Landschaft."