Gleich drei Mitarbeiterinnen der Lautlinger Gartenbaufirma Maute haben 2018 Dienstjubiläum gefeiert: Diana Schwarz ist seit 20 Jahren dabei und hat es in dieser Zeit von der Zierpflanzengärtnerin bis zur Baustellenleiterin gebracht. Seit zehn Jahren gehören Marianne Schreyeck, die "gute Seele" des Betriebs, und Anne Schellberg, die seinerzeit in der Gartenplanung anfing und heute in allen Arbeitsbereichen, von der Organisation bis zum Einkauf, zu Hause ist, der Firma an. Geschäftsführerin Melanie Maute-Böhm (links) wertet das als Indiz dafür, dass "Sie gerne hier sind". Foto: Maute