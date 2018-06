Einen wunderbaren Tag hat der Jahrgang 1943 Onstmettingen beim 75er-Ausflug erlebt. Am Schluchsee genossen die Jahrgänger ihr Frühstück auf dem Balkon mit Seeblick, erreichten dann St. Blasien und die Basilika mit Kuppelbau, wo Helligkeit und Leichtigkeit des Raums zum Innehalten einluden und sie die Akustik mit einem Lied erprobten. Vorbei am Denkmal des "Trompeters von Säckingen" überquerten sie den Rhein über die alte Holzbrücke zum Blitzbesuch in der Schweiz, um dann in Bad Säckingen zu bummeln und Eis zu essen, ehe der Tag bei der Einkehr in Bisingen mit Dank an die Organisatoren Herbert Bosch und Hans Boss ausklang. Foto: Alber