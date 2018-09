Mit einem Ausflug nach Oberschwaben und an den Bodensee hat der Jahrgang 1933/34 sein 85er-Fest gefeiert. Der Reisebus steuerte zuerst den Höchsten an, wo die Ausflügler die herrliche Aussicht auf den See und die Alpen genossen; anschließend aßen sie in der Berggaststätte Höchsten zu Mittag. Am Nachmittag fuhren sie nach Überlingen, flanierten auf der Uferpromenade und tranken Kaffee in einem der zahlreichen Überlinger Straßencafés.