Albstadt Jahreshöhepunkt ist der runde Geburtstag der Fußballer

Die evangelische Kirchengemeinde bietet auch 2019 am jeweils ersten Mittwoch eines Monats ihren Mittagstisch an. Außerdem feiert sie am 5. Mai ein Kirchturmplatzfest und unternimmt vom 30. Oktober bis 3. November eine Gemeindereise in die Ewige Stadt Rom.

Auf große Reise geht nach mehrjähriger Pause auch der Männergesangverein – vom 6. bis 10. August ist er in Apulien unterwegs. Knapp einen Monat später finden in Pfeffingen wieder unter Beteiligung der heimischen Vereine die Ferienspiele statt. Sie beginnen am 2. September.

Höhepunkt des Jahres ist aber fraglos das Jubiläumsfest, mit dem der Fußballclub am dritten Juliwochenende sein 100-jähriges Bestehen feiert – die Hauptversammlung, die üblicherweise Mitte Juli stattfindet, wird mit Rücksicht auf diesen Termin und zum Zwecke der Planung auf den 8. Februar vorverlegt. Das runde Jubiläum, dessen Schirmherrschaft Oberbürgermeister Klaus Konzelmann übernimmt, beginnt am 19. Juli mit dem 11. Berg-Bier-Neunerknallen für Jugendtrainer, Betreuer, Helfer, Gönner, Kneipen, Betriebs- und Gaudi-Mannschaften – dem Verein schwebt für das Jubiläum ein 100 Teams starkes Starterfeld vor.