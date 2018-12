Albstadt Jahr geht harmonisch zu Ende

Die Pfeffinger Ortsgruppe blickt auf ein gelungenes Vereinsjahr mit vielen Touren und Veranstaltungen zurück. Herausragende Ereignisse waren Weitwanderungen, mehrtägige Gebirgs- und Radtouren, aber auch ein harmonischer Jahresausflug mit Besuch der alten Kaiserstadt Speyer. Die Teilnahme am Backtag im Bürgerhaus Burgfelden zeigt die gute Beziehung zwischen den Ortsgruppen. Auch im Naturschutz wurde wieder viel geleistet mit Waldputzete, Naturschutztag und zahlreichen Aktionen zum Wege instandhalten und Bänkle richten. So wurde zusammen mit dem Forstamt dieses Jahr das Bänkle am Lindenloch wieder aufgestellt. Frank Dehnert bedankte sich bei allen Helfern.

Für besondere Verdienste bei Naturschutzaktionen erhielten stellvertretend Heinz Geiger und Klaus Maute je ein Präsent, ebenso Susi Albrecht, die beim Rübenschnitzen oder den Ferienspielen sehr aktiv ist.

Für das neue Vereinsjahr wurde wieder ein interessantes Programm zusammengestellt, das neben den bewährten Touren wie der zur Märzenbecherblüte oder der Maiausfahrt viele neue Höhepunkte enthält, so die geplante Stadtführung in Stuttgart mit dem Bus oder die Betriebsbesichtigung des Kohlekraftwerkes in Karlsruhe. Eine zweitägige Tour ist auf dem HW1 geplant, auch die dreitägige Gebirgstour und die zweitägige Radtour ist wieder im Programm.