Albstadt "JA 13" – so lautet die Forderung

Eigentlich, finden Straub und Jenter-Zimmermann, kann er es nicht. Zum einen, weil seine Argumentation nicht Stand hält: Gewiss Lehrer an weiterführenden Schulen müssten sich mit lateinischen Konjugationen, euklidischer Geometrie und der Photosynthese auskennen und nicht nur mit Rechtschreibung und den vier Grundrechenarten. Aber dafür, halten die beiden etwa dem Philologenverband entgegen, müssten Grundschullehrer andere Dinge beherrschen, die auch gelernt sein wollten: Sie müssten Sechsjährigen erst einmal begreiflich machen, was eine Zahl sei, sie müssten in den Köpfen der Schüler die Verbindung zwischen gesprochenem Laut und geschriebenem Buchstaben erst herstellen, welche die Kollegen in Klasse fünf voraussetzen dürften, sie müssten, kurz, erst einmal Kinder das Lernen lehren und legten damit die Fundamente für alles, was danach komme

Damit nicht genug: Grundschullehrern, so Straub, werde ein überdurchschnittliches Maß an Flexibilität, Stehvermögen, kommunikativer Intelligenz und Nervenstärke abverlangt. Keine Klientel sei so heterogen wie die ihre: Sie müssten dem Flüchtlingskind, das kein Deutsch spreche, ebenso gerecht werden wie dem einheimischen, das bereits Bücher lese; sie müssten auf gedeihliche Weise mit Eltern zusammenarbeiten, die oft hohe und manchmal auch überzogene Ansprüche stellten, sie müssten zudem permanent bereit sein, in die Bresche zu springen und gegebenenfalls fachfremd zu unterrichten –­ einem Zwölfjährigen könne man eine krankheitsbedingte Hohlstunde zumuten, einem Erstklässler nicht. Gewiss, all diese Probleme hätten andere Lehrer auch, aber nicht in diesem Maß.

Und weil das so ist, warnen Straub und Jenter-Zimmermann, falle es auch immer schwerer, junge Leute für den Beruf des Grundschullehrers zu begeistern – zumal die jungen Männer, die man unter 90 Prozent Seminaristinnen mittlerweile mit der Lupe suchen könne, lehnten es ab, für weniger Geld als die Kollegen in den höheren Klassen mehr Stress und Verantwortung zu akzeptieren. Die Lücke zwischen Bedarf und Angebot werden in den kommenden Jahren weiter wachsen, warnt Christoph Straub, und die Kultuspolitiker würden sich noch umschauen. Noch mal: Könne der Staat es sich leisten, Grundschullehrer schlechter zu stellen als andere? "Das kann er nicht!"