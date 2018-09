Albstadt Investcorp steigt bei Acura ein

Albstadt-Truchtelfingen. Wie Elmar Willebrand, geschäftsführender Gesellschafter der Acura-Kliniken, gestern auf Anfrage des Schwarzwälder Boten versicherte, soll die Beteiligung ohne Folgen für den Betrieb und das operative Geschäft bleiben – dieses liege nach wie vor in seinen und den Händen von Geschäftsführer Chris Behrens. Weder der Standort noch Arbeitsplätze seien gefährdet, im Gegenteil: In den vergangenen Jahren habe man viel Geld in neue OPs, Stationen und eine moderne digitale Röntgenanlage gesteckt, momentan werde der älteste Gebäudetrakt in Truchtelfingen, der Orthopädie und Geriatrie beherbergt, saniert – und auch die Belegschaft sei sukzessive erweitert worden, unter anderem durch Schulterspezialisten. 2017 sei ein sehr gutes Geschäftsjahr gewesen, das zweistellige Zuwächse gebracht habe.

Warum holt Willebrand dann einen Investor an Bord? Weil Investitionen Geld kosteten und weil man auch schon schlechtere Zeiten erlebt habe: 2016 sei es ein bei der spektakulären Aufstockung des neuen Anbaus auf der Nordseite zu einem Wassereinbruch in einen nagelneuen OP gekommen. Den habe zwar die Versicherung bezahlt, aber man habe, da der Betrieb ausgesetzt werden musste, dennoch Geld und Zeit verloren – "gut und gern ein Jahr", sagt Willebrand. Die Liquidität von Investcorp sei unter diesen Umständen sehr willkommen.

Indes, das weiß Willebrand wohl, gibt es Vorbehalte dagegen, dass sich internationale Investment-Gesellschaften in das deutsche Gesundheitswesen einkaufen. Investcorp macht kein Hehl daraus, dass es die Akquisition als Ausgangspunkt und Trittstein für den Einstieg in einen "stark fragmentierten deutschen Dental-Markt" nutzen will. Wieso Dental-Markt? Um Zähne hatten die Acura-Kliniken bisher kaum gekümmert, allenfalls wenn nächtliches Zähneknirschen zu Rückenschmerzen führte.