Albstadt Internationale Grüße

Albstadt-Margrethausen. Dass die Krippe Jesu eigentlich die ganze Welt sei, denn er sei überall gegenwärtig – das wollten die Kinder der katholischen Kirchengemeinde St. Margareta mit ihrem Krippenspiel "Wo ist der Stall von Bethlehem?" an Heiligabend zeigen. Eine besondere Atmosphäre war spürbar, als Pater Kaycee McDonald Nwandu mit einer großen Zahl von Ministranten aus dem ganzen Eyachtal in die Kirche einzog. Das Gotteshaus erstrahlte in hellem Lichterglanz und war diesmal besonders eindrucksvoll geschmückt – sogar an den Kirchenbänken.