Albstadt InnoNetz sucht weitere Kooperationspartner

Ob Erzeuger, Lebensmittel- und Getränkehersteller, Betriebe der Gemeinschaftsverpflegung oder Gerätehersteller: Sie alle sollen vom fachlichen Austausch im InnoNetz profitieren. Im Kreis Sigmaringen und in den angrenzenden Landkreisen sind zum Start des Projektes InnoNetz 2016 rund 150 Firmen und Erzeuger identifiziert worden, die der Zielgruppe angehören. Inzwischen hat das Netzwerk 23 Mitglieder. "Die Grundidee besteht darin, Partner für Projekte zu finden, die gemeinsam mit der Hochschule bearbeitet werden", sagt Projektleiter Christian Gerhards. Auch Studierende können im Zuge von Projekt-, Bachelor- oder Masterarbeiten bestimmte Fragestellungen bearbeiten.

Das Eis zergeht nicht richtig auf der Zunge, es gibt Probleme mit der Haltbarmachung, oder es hapert bei der Logistik: Bei der Lösung all solcher Probleme will das Netzwerk helfen – auch und nicht zuletzt in der Modellfabrik des InnoCamp, die 2020 ihren Betrieb aufnehmen wird. Unter dem Motto "InnoNetz goes digital" soll der Fokus zudem verstärkt auf die Digitalisierung in der Lebensmittelverarbeitung gelenkt werden. "Dabei wollen wir auch Maschinenbau- und IT-Firmen intensiv einbeziehen", sagt Christian Gerhards.

Neue Netzwerkmanagerin beim InnoNetz ist Christine Ludwig. "Innovationen entstehen sehr häufig an den Schnittstellen der verschiedenen Branchen", sagt sie. "Das kann entlang einer Wertschöpfungskette sein, oder auch indem man zwischen ganz fremden Branchen Schnittstellen schafft." Es gehe im InnoNetz daher auch nicht nur darum, die verschiedenen Akteure miteinander zu vernetzen. "Wie geben auch den Raum und die Möglichkeiten, Fragestellungen aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten und so zu neuen innovativen Lösungen zu kommen."