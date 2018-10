Albstadt Innerorts nur angeleint

Albstadt. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, sind in jüngster Zeit vermehrt Beschwerden über das Fehlverhalten von Hundehaltern eingegangen. Sie weist deshalb darauf hin, dass Hunde mit Rücksicht auf Kinder und Senioren innerorts angeleint werden müssen – so steht es in der Polizeilichen Umweltschutzverordnung der Stadt vom 22. Juli 2004. Außerhalb der geschlossenen Ortschaft ist das Gassigehen ohne Leine grundsätzlich erlaubt; allerdings muss die Begleitperson jederzeit in der Lage sein, durch Zuruf auf ihr Tier einzuwirken. In Grün- und Erholungsanlagen müssen Hunde grundsätzlich an die Leine genommen werden; dasselbe gilt für Veranstaltungen und Versammlungen, bei denen viele Personen zugegen sind Auf Sport-, Schul- und Kinderspielplätzen haben Hunde aus hygienischen Gründen auch angeleint nichts verloren.